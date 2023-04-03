Буквально вчера в кафе «Стрит-бар», располагающемуся в Санкт-Петербурге, произошёл взрыв, в результате которого зафиксировано около 20 пострадавших и как минимум один из них погиб - российский военный корреспондент Владлен Татарский.
реклама
В официальном Telegram канале основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина был задан вопрос касаемо смерти российского военкора. Бизнесмен заявил, что не в курсе всех подробностей, но подтверждает взрыв в своём кафе, где проходили семинары «Кибер Z Фронт», на которых присутствовал погибший Владлен Татарский. Известно, что взрыв произошёл от статуэтки, начинённой взрывчаткой. Её передала военкору девушка из Ивано-Франковска.
Евгений Пригожин ответил на вопрос о причастности украинских властей к убийству. Он считает, что в этом вряд ли замешены украинские спец. службы, хотя случай действительно схож с неудачной ликвидацией Александра Дугина, в ходе чего погибла его дочь. По словам бизнесмена, взрыв мог быть организован группой радикалов, не связанной с правительством.