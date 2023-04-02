Ещё 16 человек пострадали от взрыва.

В Санкт-Петербурге произошёл взрыв в кафе «Стрит-бар», где в тот момент находился российский военный корреспондент Владлен Татарский. Сообщается, что он погиб от взрыва. Ещё 16 посетителей получили ранения. На место приехала скорая помощь.

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Каждую субботу в вышеуказанном заведении, которое предположительно принадлежит основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, проходит конференция «Кибер Z фронт», где присутствовал военкор. Конкретно на 2 апреля, когда произошёл взрыв, проходил творческий вечер Владлена Татарского. Есть информация, что взрывчатка была установлена в статуэтку, которую российскому военкору передала девушка. Из этого можно сделать вывод, что организаторы покушения ставили перед собой цель ликвидировать конкретно Татарского.

Владлен Татарский проходил военную службу на стороне Донецкой Народной Республик в 2014, позже перебрался в Москву, где сменил сферу деятельности. Он называл себя писателем и военным корреспондентом, которым и являлся. Татарский автор той самой фразы: «Всех победим, всех убьём, всех кого надо ограбим, всё будет как мы любим», произнесённой в Кремле.

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Ранее сообщалось о смерти украинского военнослужащего Даниила Лящука с позывным «Моджахед», который также проходил службу в 2014 году, а после освобождения от тюремного заключения в 2022 году взял акцент на медийность, хотя и участвовал в боевых действиях.