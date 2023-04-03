Связано это со встречей с кандидатом от оппозиции.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Президент Турции Реджеп Эрдоган прокомментировал ситуацию с визитом американского посла Джеффри Флейка к кандидату от оппозиции. По словам турецкому президента, двери в его кабинет теперь закрыты для дипломата из штатов.

реклама

Посол Соединённых Штатов Америки в Турции Джеффри Флейк встретился с кандидатом от турецкой оппозиции Кемалем Кылычдароглу. Это событие не понравилось действующему президенту. Он считает, что американский посол не понимает задачи своей должности.

Эрдоган, обращаясь к послу, говорит, что он должен знать своё место и думать головой, когда в следующий раз обратиться к нему за очередной встречей. Впрочем, турецкого президента действительно можно понять, ведь дипломат должен встречаться с официальными лицами Турции, а не потенциальным кандидатом, который не может говорить от имени государства.

рекомендации Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Кемаль Кылычдароглу является главным оппонентом Реджепа Эрдогана. Он выдвигается от второй по числу мандатов в турецком парламенте партии, которая заручилась поддержкой других оппозиционных партий с целью выдвижения единого кандидата.