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Эрдоган отказался принимать посла Соединённых Штатов Америки
Связано это со встречей с кандидатом от оппозиции.
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Президент Турции Реджеп Эрдоган прокомментировал ситуацию с визитом американского посла Джеффри Флейка к кандидату от оппозиции. По словам турецкому президента, двери в его кабинет теперь закрыты для дипломата из штатов.

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Посол Соединённых Штатов Америки в Турции Джеффри Флейк встретился с кандидатом от турецкой оппозиции Кемалем Кылычдароглу. Это событие не понравилось действующему президенту. Он считает, что американский посол не понимает задачи своей должности.

Эрдоган, обращаясь к послу, говорит, что он должен знать своё место и думать головой, когда в следующий раз обратиться к нему за очередной встречей. Впрочем, турецкого президента действительно можно понять, ведь дипломат должен встречаться с официальными лицами Турции, а не потенциальным кандидатом, который не может говорить от имени государства.

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Кемаль Кылычдароглу является главным оппонентом Реджепа Эрдогана. Он выдвигается от второй по числу мандатов в турецком парламенте партии, которая заручилась поддержкой других оппозиционных партий с целью выдвижения единого кандидата.

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#сша #турция #эрдоган #флейк
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