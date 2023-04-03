Ресурсы союзников не могут позволить себе большего.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в интервью Die Welt, что Украина получит в общей сложности шесть батальонов(160 единиц боевой техники) немецких танков. Два из которых - современные Leopard 2(60 единиц боевой техники), а ещё 4 - устаревшие Leopard 1(100 единиц боевой техники)

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По словам Писториуса, именно такое количество способна отправить Германия, Польша и другие союзники. Он не видит сценария с отправкой дополнительного числа немецких танков, так как запасы союзников ограничены и они не могут жертвовать своей безопасностью, отправляя технику из боевого резерва.

Бориус Писториус напомнил, что за пределами Европейского союза тоже есть обещания по военным поставкам, поэтому североатлантический альянс обязан обеспечить максимально своевременную и одновременную их доставку. В пример приводятся Соединённые Штаты Америки и Великобритания, которые поставят около 60 танков. Правда, рассчитывать на тяжёлые американские M1 Abrams не стоит, ведь они не предназначены для ведения боевых действий в условиях украинской земли, да и поставят их к концу текущего года.

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До заявления немецкого министра была информации о большем количестве запланированных к поставке немецких танков. Только одних Leopard 1 от Германии составляло 178 единиц. Однако Украине обещана и другая техника, включая британские Challenger и различные советские танки, начиная от Т-62, заканчивая Т-82.