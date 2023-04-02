Он известен своим пребыванием в зоне АТО в составе батальона МВД «Торнадо»

В Telegram канале DENI VENDETTI, где украинский военнослужащий Даниил Лящук с позывным «Моджахед» вёл свой личный блог, сообщили о его гибели на Бахмутском направлении. Боец известен своим пребыванием в батальоне спец. назначения МВД Украины «Торнадо», действовавшем в зоне АТО.

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«Торнадо» стали одним из скандальных добровольческих батальонов в Украине. Связано это с тем, что их обвиняли в пытках, издевательстве и других изощрениях над военнопленными. Сам Даниил Лящук получил срок за это, но был освобождён в 2022 году для несения военной службы.

«Моджахед» отрицает выдвинутые ему и членам его батальона обвинения. Даниил Лящук негативно относился к бывшему Президенту Украины Петру Порошенко. Он со своими сослуживцами даже остановил фургон с военным грузом, который, по его словам, вывозил с согласия украинских чиновников поставленное вооружение за пределы страны. Своё уголовное преследование связывает как раз таки с этим случаем.

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Стоит отметить, что Даниил Лящук, в отличие от своей службы в 2014 году, в 2022 - 2023 действовал достаточно сдержанно и как можно меньше принимал участие в горячих точках, предпочитая записывать видео в TikTok и другие медиа-ресурсы.