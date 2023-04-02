Он выдвинут румынским депутатом от националистической партии.

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Румынский депутат Диана Шошоакэ от правой партии SOS, представляющий националистические интересы в Румынии, внесла в парламент очередной законопроект, где предложила рассмотреть «мирное присоединение» региона Бессарабии(Молдовы) в состав их страны.

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По задумке депутата, Румыния могла бы начать с Молдовой мирные переговоры о вхождении их страны в состав румынского государства, пользуясь основаниями в виде Хельсинкских соглашений, которые закрепляют границы европейских стран, но допускают их изменение в мирном процессе.

Экс-разведчик Центрального Разведывательного Управления Соединённых Штатов Америки рекомендовал подобный исход молдавским властям. Он считает, что если бы Молдова вошла в состав Румынии, то получила бы долгожданное членство в НАТО, которое самостоятельно ей никак не заполучить из-за негативной реакции России на это и опасений введения российского контингента войск со стороны Приднестровья.

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Ранее депутат вносила законопроект, где предлагала, пользуясь подвёрнутым случаем, аннексировать часть украинских территорий, введя войска. Очевидно, что никакой поддержки она не получила, да и членство страны в НАТО не дало бы сбыться планам румынской националистки.