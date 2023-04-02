Румынский депутат Диана Шошоакэ от правой партии SOS, представляющий националистические интересы в Румынии, внесла в парламент очередной законопроект, где предложила рассмотреть «мирное присоединение» региона Бессарабии(Молдовы) в состав их страны.
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По задумке депутата, Румыния могла бы начать с Молдовой мирные переговоры о вхождении их страны в состав румынского государства, пользуясь основаниями в виде Хельсинкских соглашений, которые закрепляют границы европейских стран, но допускают их изменение в мирном процессе.
Экс-разведчик Центрального Разведывательного Управления Соединённых Штатов Америки рекомендовал подобный исход молдавским властям. Он считает, что если бы Молдова вошла в состав Румынии, то получила бы долгожданное членство в НАТО, которое самостоятельно ей никак не заполучить из-за негативной реакции России на это и опасений введения российского контингента войск со стороны Приднестровья.
Ранее депутат вносила законопроект, где предлагала, пользуясь подвёрнутым случаем, аннексировать часть украинских территорий, введя войска. Очевидно, что никакой поддержки она не получила, да и членство страны в НАТО не дало бы сбыться планам румынской националистки.