Экс-разведчик Оперативного подразделения Центрального Разведывательного Управления Соединённых Штатов Америки Джеймс Олсон видит необходимость для Молдовы войти в состав Румынии, чтобы избежать её поглощения Россией. Он считает, что одна из территориальных амбиций России - контроль над Молдовой через Приднестровье.
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По мнению бывшего сотрудника внешней разведки, если Молдова откажется от своего суверенитета и войдёт в состав Румынии, то она станет полноправным членом североатлантического альянса и получит гарантии безопасности от запада. Он подчеркнул, что его беспокоит самостоятельное вхождение Молдовы в НАТО - такой шаг мог бы спровоцировать Россию, поэтому Олсон надеется на объединение государств. С ассимиляцией населения проблем не возникнет, так как оба народа говорят на одном языке.
Джеймс Олсон подтверждает опасения Президента Молдовы Майи Санду о том, что Россия желает взять молдавское правительство под контроль. Более того, он уверен, что главе молдавского государства грозит опасность.
Реализацию плана экс-разведчик видит через Приднестровье, где находятся российские и приднестровские силы, которые смогут запросто противостоять плохо подготовленной и малочисленной молдавской армии. Если бы Россия смогла заполучить контроль над молдавским регионом, то она бы охватила 77% украинских территорий.