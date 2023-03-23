Депутат предложила забрать у Украины Северную Буковину и Южную Бессарабию.

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Депутат румынского парламенте Диана Шошоакэ от правой партии SOS выдвинула законопроект, где предложила забрать у Украины регионы Северной Буковины и Южной Бессарабии - Черновицкая и Одесская область соответственно.

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По её словам, территории были незаконно оккупированы Украиной, а украинские власти лишают этнических румын культурных прав, к тому же отправляют их служить в свою армию. Она также предложила расторгнуть договор «О добрососедстве и сотрудничестве между Румынией и Украиной». Примечательно, что договор может быть расторгнут с уведомлением как минимум за год до фактического расторжения.

Со стороны румынских националистических партий давно уже имеются претензии на города Измаил, Болград, Кагул, Марамуш и другие. Румынские националисты считают, что и остров Змеиный должен принадлежать их стране.

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Несмотря на это, официальная позиция правящих кругов Румынии остаётся прежней - поддержка Украины. Инициатива депутат вряд ли будет поддержана в парламенте, да и в случае принятия мгновенно будет осуждена странам Европейского союза и НАТО, куда входит сама Румыния. Ей попросту не дадут проводить военные операции на украинских территориях.