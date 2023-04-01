Уральский вагонный завод возьмётся за модернизацию 100 советских танков Т-34, разработанных в далёком 1940 году. По мнению источника, старый танк в новом обличие сможет составить конкуренцию для западных танков Leopard 2 и Challenger.
реклама
Под модернизацией имеется в виду замена двигателей на более мощные аналоги, установка новой системы защиты, современного механизма снабжения боеприпасов, а также оптического тепловизионного прицела 1ПН96МТ-02, который изначально предусматривался для модернизованных танков Т-62.
Уральский вагонный завод является крупнейшим производителем танков в России. На нём работают порядка 30 тысяч человек, специализирующихся в первую очередь на производстве вагонов и танков. Завод занимается как модернизацией старых танков, так и сборкой новых - «Прорыв», «Армата»
Ранее сообщалось, что в телестудии Соловьёва один из гостей предложил снимать с постаментов памятные советские танки Т-34, которые, по его мнению, могут использоваться в боевых действиях. Он не видит в этом ничего смешного и считает, что при таком раскладе получиться собрать целую бронетанковую дивизию.