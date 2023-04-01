Танки получат новый двигатель, систему защиты, механизм снабжения снарядов и оптику.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Уральский вагонный завод возьмётся за модернизацию 100 советских танков Т-34, разработанных в далёком 1940 году. По мнению источника, старый танк в новом обличие сможет составить конкуренцию для западных танков Leopard 2 и Challenger.

реклама

Под модернизацией имеется в виду замена двигателей на более мощные аналоги, установка новой системы защиты, современного механизма снабжения боеприпасов, а также оптического тепловизионного прицела 1ПН96МТ-02, который изначально предусматривался для модернизованных танков Т-62.

Уральский вагонный завод является крупнейшим производителем танков в России. На нём работают порядка 30 тысяч человек, специализирующихся в первую очередь на производстве вагонов и танков. Завод занимается как модернизацией старых танков, так и сборкой новых - «Прорыв», «Армата»

рекомендации Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Ранее сообщалось, что в телестудии Соловьёва один из гостей предложил снимать с постаментов памятные советские танки Т-34, которые, по его мнению, могут использоваться в боевых действиях. Он не видит в этом ничего смешного и считает, что при таком раскладе получиться собрать целую бронетанковую дивизию.