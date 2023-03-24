По его мнению, в этом нет ничего смешного, как и в расконсервации Т-55.

Не так давно в интернете появились кадры, на которых виден эшелон, перевозящий старые советские танки Т-55, произведённые ещё в середине прошлого века. По всей видимости, их расконсервировали, но для чего - непонятно, ведь составить конкуренцию западным танкам у них нет шансов.

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На передаче у российского телеведущего Владимира Соловьёва один из гостей прокомментировал ситуацию, сказав, что этом нет ничего смешного. Более того, он предположил, что Россия может не только расконсервировать советскую технику, но и снимать танки Т-34 с постаментов, если будет необходимость.

Гость телепередачи считает, что российская армия способна укомплектовать целую бронетанковую дивизию, если начнёт снимать советские танки с постаментов, которые выступали в роли памятников прошедшим временам. Правда, на сколько такая дивизия окажется боеспособная и какой экипаж согласиться сесть за управление танка, которому больше 80 лет - не уточняется.

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На текущий момент в странах постсоветского пространства танки Т-34 выполняют роль исключительно памятника, как символ прошедшей Второй мировой войны, где Советский союз использовал их как основную танковую единицу.