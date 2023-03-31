Это первый случай, когда такую крупную сумму передают стране, участвующей в боевых действиях.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Исполнительный совет Международного Валютного Фонда(МВФ) одобрил Украине четырёхлетний кредитный план, в рамках которого стране предоставят 15,6 миллиардов долларов. С помощью этой суммы можно покрывать потребности, возникшие на фоне участия в боевых действиях.

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Издание Reuters отмечает, что этот кредит является самым масштабным с момента 24 февраля 2022 года. Также это первый случай, когда страна, участвующая в боевых действиях, получает кредиты на подобные суммы.

На протяжение 2022 года МВФ неоднократно предоставлял Украине деньги. На начале военного конфликта это было 1,4 миллиарда долларов, после в октябре ещё 1,3 миллиарда долларов, а в декабре зашла речь о планировании четырёхмесячного кредитного плана. В феврале 2023 года начали говорить о том самом четырёхлетнем кредитном плане, в рамках которого стране предоставят более 15 миллиардов долларов.

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Ранее немецкое правительство утвердило три финансовых транша для Украины на общую сумму 12 миллиардов евро. Нюанс в том, что деньги предоставят до 2032 года.