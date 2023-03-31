Произойдёт это в рамках весенней призывной кампании.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

В Генштабе сообщили, что в рамках весенней призывной кампании, где планируется набрать 147 тысяч человек, россиян будут оповещать о повестке в режиме онлайн, если на это будет необходимость из-за отсутствия технической возможности отправить призывнику повестку. Кампания будет проходить с 1 апреля по 15 июля.

реклама

В ведомстве учитывают положительный опыт, когда во время проведения частичной мобилизации добровольцы записывались в армию через портал государственных услуг. У Генштаба имеется база данных призывников, где размещена информация о 700 тысяч призывных лиц.

Лица, подлежащие призывной службе в российской армии, не будут отправляться на территорию боевых действий. Заявляется, что их службу будет на российских территориях.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Ранее в Верховной раде Украины допустили возможность отправки повесток через мессенджеры. Позже было добавлено, что пока соответствующего законопроекта нет, но возможность действительно рассматривается. При этом отправлять повестки через приложение государственных услуг никто не планирует.