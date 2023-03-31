В Генштабе сообщили, что в рамках весенней призывной кампании, где планируется набрать 147 тысяч человек, россиян будут оповещать о повестке в режиме онлайн, если на это будет необходимость из-за отсутствия технической возможности отправить призывнику повестку. Кампания будет проходить с 1 апреля по 15 июля.
реклама
В ведомстве учитывают положительный опыт, когда во время проведения частичной мобилизации добровольцы записывались в армию через портал государственных услуг. У Генштаба имеется база данных призывников, где размещена информация о 700 тысяч призывных лиц.
Лица, подлежащие призывной службе в российской армии, не будут отправляться на территорию боевых действий. Заявляется, что их службу будет на российских территориях.
Ранее в Верховной раде Украины допустили возможность отправки повесток через мессенджеры. Позже было добавлено, что пока соответствующего законопроекта нет, но возможность действительно рассматривается. При этом отправлять повестки через приложение государственных услуг никто не планирует.