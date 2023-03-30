Народный депутат Украины Фёдор Вениславский, состоящий в комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, сообщил, что Верховная рада Украины рассматривает возможность вручения повесток в онлайн-режиме - через мессенджеры.
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Депутат заявил, что его комитет обсуждает возможность «усовершенствования» законодательства для вручения повесток мужчинам, которые подходят под критерии мобилизации. Планируют это делать через мессенджеры, где мобилизованного информируют, что он обязан явиться в центр комплектования и социальной поддержки(украинский военкомат)
По словам Фёдора Вениславского, конкретно техническая возможность отслеживать получил мобилизованный повестку или нет, у государства имеется. Объясняется такое нововведение имеющимися проблемами с лицами, которые не проживают по месту регистрации, в том числе из-за «внутреннего перемещения», то есть переезда из условной Донецкой области, где идут боевые действия, в более безопасную Львовскую.
Ранее украинское правительство заявляло, что у них нет в планах производить вручение повесток через сервис государственных услуг «Дiя». Приложение активно используется украинцами из-за упрощения им бюрократических процедур, электронных документов.