Иван Россомахин, проживавший в селе Новый Бурец Кировской области, был осуждён за убийство и получил 14 лет колонии строгого режима, однако с помощью военной службы в ЧВК «Вагнер» был амнистирован, что позволило ему вернуться домой.
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Районный телеканал «Вятские поляны» опубликовал видео, где жители села жаловались на вернувшегося в село Россомахина, который в пьяном состоянии угрожал жителям и разбивал стёкла автомобилей. В том же видео начальник местной полиции Вадим Варанкин объяснил жителям, что не желаемое для них лицо вскоре покинет их, вновь приняв участие в боевых действиях. Полицейский осознаёт ситуацию, добавляя: «От этого отморозка можно ожидать чего угодно»
Основатель ЧВК «Вагнер» пообещал оказать содействие и выслать группу, которая заберёт бывшего заключённого на службу, когда это будет необходимо.
К сожалению, правоохранительные органы, закрывшие глаза на проступки военнослужащего, не смогли дождаться пока «проблемный» уедет обратно на службу. Издание «Омвести» сообщает, что 29 марта его задержали по подозрению в убийстве пенсионерки, сдававшей в аренду жильё.