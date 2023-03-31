Украинские власти с 2018 года расследовали деятельность Народного депутата Константина Жеваго, который вывел из обанкротившегося банка «Финансы и Кредит» 5 миллиардов гривен(135 миллионов долларов), а после покинул страну в неизвестном направлении. В 2022 году его задержали французские власти на горнолыжном курорте Куршавель. Правда, суд отпустил украинскогомиллиардера под залог.
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Украинские власти добивались экстрадиции бывшего депутата для проведения суда по украинским законам. Прокуратура Франции не возражала такому исходу, но Константину Жеваго удалось избежать депортации из страны. Апелляционный суд Шамбери отверг ходатайство Украины, объясняя это тем, что украинские суды не в состоянии сохранить объективное правосудие с соблюдением всех основных человеческих свобод в условиях боевых действий.
Правда, учитывая как разыскиваемый миллиардер смог запросто выйти под залог, а после и вовсе избежать ответственности, можно либо убедиться в наличии у него хорошей защиты, либо усомниться в объективности французских судов.