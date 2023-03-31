Издание CNN, ссылаясь на заявление представителя Белого дома Джона Кирби, сообщает о намерениях России наладить с Северной Кореей военные поставки в обмен на продовольствие. Россия уже планирует отправку своей делегации в КНДР.
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В этом замешан был гражданин Словакии Ашот Мкртычев, против которого ввели санкции. Министерство финансов Соединённых Штатов Америки сообщает, что он имел связи с официальными лицами северокорейской республики, представляя интересы России и пытаясь договориться о военных поставках. Джон Кирби также комментировал ситуацию, объяснив, что штаты будут «без колебаний нападать на таких злоумышленников в будущем», чтобы воспрепятствовать обходу антироссийских санкций и получению российскими военнослужащими иностранного вооружения.
Ранее Соединённые Штаты Америки сообщали, что Россия закупает артиллерийские снаряды в Северной Кореи ещё с прошлого года. К концу 2022 года она поставляла ЧВК «Вагнер» противотанковые управляемые ракеты. Американцы видят в этом истощение российской армии.