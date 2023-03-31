Пресс-секретарша Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что НАТО намерено обеспечить Вооружённые силы Украины всем необходимым для готовящегося к концу весны контрнаступления. Отдельное внимание этому вопросу уделят во время встречи Министров обороны стран-участников североатлантического альянса, которая состоится с 3 по 5 апреля в Брюсселе(штаб НАТО)
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Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин заявлял, что военный конфликт переходит в решающую фазу, намекая на украинское контрнаступление. Тогда Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что такое мнение достаточно «опасное», ведь в случае неудачи украинских военных остынет западная поддержка Украины.
Несколько месяцев назад Генеральный секретарь Йенс Столтенберг сообщал о том, что идёт битва на истощение и запасы стран-участников североатлантического альянса истощаются из-за отсутствия готового национального военно-промышленного комплекса на случай боевых действий. Он призвал союзников наращивать производство, чтобы осуществлять военные поставки Украине.
Ранее Главнокомандующий сил НАТО на европейском континенте Кристофер Каволи отчитался об усилении восточного фланга североатлантического альянса на фоне боевых действий, проходящих с 24 февраля 2022 года.