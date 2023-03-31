Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома.

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Пресс-секретарша Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что НАТО намерено обеспечить Вооружённые силы Украины всем необходимым для готовящегося к концу весны контрнаступления. Отдельное внимание этому вопросу уделят во время встречи Министров обороны стран-участников североатлантического альянса, которая состоится с 3 по 5 апреля в Брюсселе(штаб НАТО)

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Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин заявлял, что военный конфликт переходит в решающую фазу, намекая на украинское контрнаступление. Тогда Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что такое мнение достаточно «опасное», ведь в случае неудачи украинских военных остынет западная поддержка Украины.

Несколько месяцев назад Генеральный секретарь Йенс Столтенберг сообщал о том, что идёт битва на истощение и запасы стран-участников североатлантического альянса истощаются из-за отсутствия готового национального военно-промышленного комплекса на случай боевых действий. Он призвал союзников наращивать производство, чтобы осуществлять военные поставки Украине.

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Ранее Главнокомандующий сил НАТО на европейском континенте Кристофер Каволи отчитался об усилении восточного фланга североатлантического альянса на фоне боевых действий, проходящих с 24 февраля 2022 года.