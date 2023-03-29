Министерство обороны России отчитывалось о её сбитии.

Буквально вчера Министерство обороны России отчиталось о перехвате 18 реактивных ракет GMLRS с максимальной дальностью до 80 километров, выпущенных с M142 HIMARS. Помимо этого было заявлено о сбитии одной из дальнобойных ракет GLSDB, которые могут достигать целей на дистанции до 150 километров.

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Представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединённые Штаты Америки не могут подтвердить сбитие поставленной ими ракеты. По словам американского чиновника, он видел новость в прессе про сбитие GLSDB, но подтвердить, что был перехват не может.

О передаче Украине дальнобойных ракет GLSDB впервые стало известно в феврале 2023 года из источников различных изданий. Позже об этом официально заявил Министр обороны Соединённых Штатов Америки Патрик Райдер, который озвучил новый боеприпас в пакете военной помощи для Украины. Правда, в каком именно количество украинская армия получила дальнобойные ракеты - не уточняется.

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В теории применять дальнобойные ракеты украинские силы могут на Донецком и Луганском направлении. Их использование для нанесения ударов по Крыму не столь эффективно, так как затрагивают они лишь северный и северо-западный берег полуострова. Вести огонь по целям на крымском полуострове могли бы ракеты ATACMS с максимальной дальностью до 300 километров, но такие пока штаты не готовы поставить.