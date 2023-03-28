В городе проходят опросы на эту тему.

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Участник общественного совета по изучению мнения населения о возвращении городу исторического названия Александр Струков сообщил, что в Волгограде стартует опрос местных жителей о возвращении городу советского названия - Сталинград.

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Если результаты опроса окажутся положительными, то будет поднят вопрос проведения референдума по переименованию города. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков комментировал ситуацию, обозначив, что нужно взвесить все «за» и «против».

Он также уточнил, что опросы ВЦИОМ показывают несогласие жителей с возвращением городу советского названия, при этом в Администрации президента вопрос не обсуждается и будет решаться на муниципальном уровне.

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Первоначально российский город был основан в 1589 году под названием Царицын. С приходом советской власти, ближе к 1925 году, город переименовали в Сталинград, в честь Иосифа Сталина. Уже в 1961 году президиум РСФСР вновь решил сменить название города. Перед властями стояло два варианта: историческое название - Царицын(сочтено слишком монархическим) или новое - Волгоград(в честь протекающий реки)