В начале месяца несколько групп диверсантов пересекли границу с Россией, совершив нападение на объекты Брянской области. Ответственность за диверсию взяла организация «Русский добровольческий корпус» в составе Вооружённых сил Украины. Виновных по итогу не задержали.
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Сейчас же стало известно, что Министерство внутренних дел России объявило в розыск трёх диверсантов - Дениса Капустина(основатель того самого «Русского добровольческого корпуса») и его соратников - Алексей Огурцов, родившейся в Рыбинске(Ярославская область, Россия), а также Кирилла Канахина, игравшего в 2000-х роли в российских сериалах, в том числе «Глухарь»
Русский добровольческий корпус входит в состав Вооружённых сил Украины, а его основатель - Денис Капустин, подтверждал изданию Financial Times, что действия организации происходят от лица украинских властей. Несмотря на это, Украина отрицает факт своей причастности к организованной диверсии на российских территориях. Сам Капустин по данным ФСБ являлся одним из инициатором летней диверсии на нефтегазовом комплексе, которая была предотвращена.