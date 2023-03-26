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На Днепре был замечен один из американских катеров 40 Delafant производства компании Metal Shark, который, по всей видимости, проходил испытание. Известно, что летом 2022 года Украина получила 6 кораблей такого типа, тогда же была анонсирована новая партия. Скорее всего, вскоре новые катера поступят на вооружение украинского флота.
В ноябре речь зашла о поставке 40 единиц американских катеров, срок её выполнения не уточнялся. Все они оптимизируются компанией под выполнение миссий на украинских территориях, в чём конкретно их разница от обыкновенных моделей - остаётся непонятным. Скорость катеров достигает 40 морских узлов(74км/ч) благодаря двигателю Cummins QSB 6.7, а защита, по заявлению компании-производителя, выдерживает попадание пуль различных калибров.
Прибрежные речные силы Соединённых Штатов Америки активно используют подобные катера от компании Metal Shark. Американские военные устанавливают на свои катера пулемёты M2(.50 Browning), M240(7,56mm) и гранатомёты Mk.19(40mm), но будет ли это всё на украинских - остаётся неизвестным.