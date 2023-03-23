Он считает, что с каждым днём угроза ядерной конфронтации лишь растёт.

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Не так давно на фоне заявления Государственного министра обороны Великобритании Аннабель Голди о поставках Украине вместе с британскими танками Challenger 2 боеприпасов с частицами обеднённого урана, российские чиновники ответили, что Россия расценит это как применение «грязного ядерного оружия», на что последует соответствующий ответ.

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Дмитрий Медведев решил тоже высказаться и заявил, что близится «ядерный апокалипсис» и каждый день военных поставок Украине увеличивают угрозу такого исхода. По его словам, ситуация могла быть менее опасной, если бы Соединённые Штаты Америки дали России гарантии безопасности, документы с которыми подготовлены российской стороны в декабре 2021 года.

Документы включали требование к Соединённым Штатам Америки не размещать ядерное оружие за пределами своих территорий, а к североатлантическому альянсу не расширяться на восток и отказаться от размещения военных баз на странах бывшего Советского союза. Несмотря на переговоры, длящиеся вплоть до января 2022 года, общего соглашения страны не нашли.

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Стоит отметить, что Китай, исходя из его «мирного плана», не поддерживает применение ядерного оружия в текущем украинском конфликте.