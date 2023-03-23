Не так давно на фоне заявления Государственного министра обороны Великобритании Аннабель Голди о поставках Украине вместе с британскими танками Challenger 2 боеприпасов с частицами обеднённого урана, российские чиновники ответили, что Россия расценит это как применение «грязного ядерного оружия», на что последует соответствующий ответ.
реклама
Дмитрий Медведев решил тоже высказаться и заявил, что близится «ядерный апокалипсис» и каждый день военных поставок Украине увеличивают угрозу такого исхода. По его словам, ситуация могла быть менее опасной, если бы Соединённые Штаты Америки дали России гарантии безопасности, документы с которыми подготовлены российской стороны в декабре 2021 года.
Документы включали требование к Соединённым Штатам Америки не размещать ядерное оружие за пределами своих территорий, а к североатлантическому альянсу не расширяться на восток и отказаться от размещения военных баз на странах бывшего Советского союза. Несмотря на переговоры, длящиеся вплоть до января 2022 года, общего соглашения страны не нашли.
Стоит отметить, что Китай, исходя из его «мирного плана», не поддерживает применение ядерного оружия в текущем украинском конфликте.