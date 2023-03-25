Его партия желает выйти из НАТО.

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Кандидат от оппозиционной партии «Родина» Догу Перинчек, основанной в 2015 году на базе Рабочей партии Турции, заявил, что его политическое движение признаёт Крым и «другие республики» частью России.

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Догу Перинчек назвал свою партию объединением турецких социалистов, революционеров, националистов и кемалистов(форма турецкого национализма). Интересно, что «Родина» выступает за выход Турции из НАТО, при этом идейные кемалисты как раз таки берут курс на вестернизацию, евроинтеграцию турецкого государства. Сам же выход Турции из североатлантического альянса можно назвать невозможным, так как запад явно не даст сделать это без последствий.

О своём выдвижении на пост Президента Турции Догу Перинчек заявил в ноябре 2022 года, подав соответствующее заявление, по которому ему нужно собрать 100 тысяч подписей. В прошлом Перинчек, как и его партия, не имела популярности: на парламентских выборах 2015 года набрала 0,35% голосов, на президентских 2018 года 0,20%

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Выборы нового Президента Турции состояться уже 14 мая, хотя перенести их было можно из-за произошедшей серий катастрофических землетрясений, которые унесли жизни более 50 тысяч турецких граждан.