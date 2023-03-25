Конституционный суд установил соответствии интересов МУС основному закону Армении.

На момент выдачи Международным уголовным судом ордера на арест российского президента Владимира Путина, Армения находилась на этапе ратификации компетенции Гаагского суда. Когда появилась информации о решении Гааги, Армения заявила, что Конституционный суд определит признавать им Международный уголовный суд или нет.

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Уже 24 марта Конституционный суд Армении вынес решение, которое озвучил его глава. Стало известно, что Ереван подпишет Римский статут, тем самым признав Международный уголовный суд и взяв на себя ответственность задержать Путина, если он приедет в Армению.

Такое решение может показаться странным, ведь Армения является членом Организации Договора о коллективной безопасности - оборонительного союза во главе с Россией. Получается, что российский союзник не сможет принять на своей территории российского президента, ведь тогда им придётся передать его в Гаагу.

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Нюанс в том, что в последнее время даже ранее подписавшие Римский статут страны отказываются исполнять ордер на арест Путина. В пример тому Венгрия или Южная Африканская Республика, где состоится саммит БРИКС. До последнего было непонятно примет ли российский президент участив в нём, но учитывая, что страна не будет исполнять решение Гааги - скорее да, чем нет.