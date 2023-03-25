На момент выдачи Международным уголовным судом ордера на арест российского президента Владимира Путина, Армения находилась на этапе ратификации компетенции Гаагского суда. Когда появилась информации о решении Гааги, Армения заявила, что Конституционный суд определит признавать им Международный уголовный суд или нет.
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Уже 24 марта Конституционный суд Армении вынес решение, которое озвучил его глава. Стало известно, что Ереван подпишет Римский статут, тем самым признав Международный уголовный суд и взяв на себя ответственность задержать Путина, если он приедет в Армению.
Такое решение может показаться странным, ведь Армения является членом Организации Договора о коллективной безопасности - оборонительного союза во главе с Россией. Получается, что российский союзник не сможет принять на своей территории российского президента, ведь тогда им придётся передать его в Гаагу.
Нюанс в том, что в последнее время даже ранее подписавшие Римский статут страны отказываются исполнять ордер на арест Путина. В пример тому Венгрия или Южная Африканская Республика, где состоится саммит БРИКС. До последнего было непонятно примет ли российский президент участив в нём, но учитывая, что страна не будет исполнять решение Гааги - скорее да, чем нет.