Американский офицер Ден Райс, занимающий пост советника Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного, рассказал о ситуации на украинских территориях. По его словам, украинская армия продолжает истощение российских сил.
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Он рассказывает, что сейчас на востоке ведут бои лучшие подразделения российской армии, что сказывается на боеспособности России. В то же время украинская армия получает вооружение от запада и подготавливает живую силу к контрнаступательным операциям.
Ден Райс говорит о значительном повышении украинского обеспечения, если сравнивать его с тем, что было полгода назад.
Советник Валерия Залужного напоминает о российском наступлении, которое идёт на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтёрском направлении. На других позициях российская армия занимает оборону.