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ВСУ задействуют швейцарские броневики Eagle I вопреки нейтралитету Швейцарии
Теперь правительство пытается выяснить откуда Украина взяла швейцарскую военную технику.
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Немецкое издание Neue Zurcher Zeitung опубликовало кадр, на котором замечен швейцарский бронированный автомобиль Eagle I, эксплуатируемый Вооружёнными силами Украины. Нюанс заключается в том, что Швейцария придерживается политики нейтралитета и не поставляет воюющим странам своё вооружение.

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Техника запечатлена испанским фотографом в городе Часов Яр, Донецкая область. Даже если допустить, что Украина получила броневики от другой страны, закупившей их у Швейцарии, то и тут не складывается: страна запретила реэкспорт своей техники.

На текущий момент есть только одна зацепка. Государственный секретариат Швейцарии, который отвечает за выдачу лицензий на реэкспорт, сообщил о продаже Дании 36 бронированных машин Eagle целых 30 лет назад. Позже 27 из них были проданы немецкой компании.

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Правда, после получения техники компания также согласилась с условием отказа от реэкспорта броневиков. Дания, владеющая оставшимися 9 броневиками, отрицает факт их передачи Украине. Откуда взялся призрачный швейцарский броневик на украинских территориях - остаётся загадкой.

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#украина #всу #швейцария #eagle i
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