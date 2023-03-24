Он процитировал бывшего советского лидера Иосифа Сталина.

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В официальном Telegram канале Дмитрия Медведева опубликовано видео, где он посчитал нужным обратиться к представителям оборонно-промышленного комплекса России. Он также рассказал о прочитанных им военных обращений бывшего советского лидера Иосифа Сталина, в том числе к промышленного комплексу Советского союза.

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Политик в присутствии рабочей группы по вопросам военно-промышленного корпуса процитировал Сталина, обратившегося к Челябинскому тракторному заводу. Тогда советский генсек выразил надежду, что завод будет исполнять долг перед Родиной и выполнять заказы на производство корпусов для танков, иначе, если через несколько дней работа не будет выполнена - «начну вас громить как преступников»

Медведев объясняет, что процитировал Сталина, чтобы доказать отсутствие идеальных производств, приводя в пример военные времена Советского союза. По его словам, ситуация с завышенными годовыми обязательства сложилась не из-за условий боевых действий, а их невыполнения в прошлых годах.

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Ранее Дмитрий Медведев заговорил о «ядерном апокалипсисе», в который может погрузиться планеты из-за военных поставок в Украину.