Основатель ЧВК «Вагнер» продолжает размышлять насчёт контрнаступления.

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В VK сообществе группы «Конкорд» было опубликовано видео, где основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ведёт беседу с военкором Александром Симоновым, размышляя насчёт контрнаступления украинских сил.

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Пригожин утверждает, что Вооружённые силы Украины подготовили около 200 тысяч резервистов и владеют большим количеством техники североатлантического альянса, включая западные броневики и танки. По мнению основателя ЧВК «Вагнер», первым ударом, который нанесёт украинская армия, станет прорыв к Белгороду, чтобы иметь «разменную карту» для давления на Россию.

Он также добавляет, что украинские военнослужащие постараются разорвать линию Сватово - Кременная, сделав акцент на штурм Бахмута. Пригожин в видео говорит, что противник «ведёт себя достойно», давая отпор как «вагнеровцам», так и российским подразделением. Упоминается и факт наращивания Украиной численности группировки войск на востоке.

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Ранее была новость о том, что Украина может запустить около тысячи полученных из Тайваня беспилотников, чтобы устроить панику над Крымом в случае наступления на полуостров.