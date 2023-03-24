Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
Пригожин: ВСУ подготовили около 200 тысяч солдат и получили технику НАТО
Основатель ЧВК «Вагнер» продолжает размышлять насчёт контрнаступления.
рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой

В VK сообществе группы «Конкорд» было опубликовано видео, где основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ведёт беседу с военкором Александром Симоновым, размышляя насчёт контрнаступления украинских сил.

реклама

Пригожин утверждает, что Вооружённые силы Украины подготовили около 200 тысяч резервистов и владеют большим количеством техники североатлантического альянса, включая западные броневики и танки. По мнению основателя ЧВК «Вагнер», первым ударом, который нанесёт украинская армия, станет прорыв к Белгороду, чтобы иметь «разменную карту» для давления на Россию.

Он также добавляет, что украинские военнослужащие постараются разорвать линию Сватово - Кременная, сделав акцент на штурм Бахмута. Пригожин в видео говорит, что противник «ведёт себя достойно», давая отпор как «вагнеровцам», так и российским подразделением. Упоминается и факт наращивания Украиной численности группировки войск на востоке.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Ранее была новость о том, что Украина может запустить около тысячи полученных из Тайваня беспилотников, чтобы устроить панику над Крымом в случае наступления на полуостров.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #вагнер #пригожин #чвк «вагнер»
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Под Бахмутом заметили украинские Leopard 2 – ожидается наступление и попытка окружить ЧВК «Вагнер»
24
Поставка урановых снарядов Украине усилит тренд на уничтожение запасов оружия на Западе
5
Повышение напряжения до 1,55 В моментально испортило Ryzen 9 7950X3D
5
53 смартфона Xiaomi получили официальную прошивку MIUI 14 на базе Android 13
4
Польша продолжает входить в тройку крупнейших европейских экспортеров в Россию
1
Украинский военный рассказал о последствиях утечек информации о воздушном пространстве страны
4
Nvidia объявила о прорыве в области вычислительной литографии
7
Дроны-камикадзе атаковали Севастополь – удар координировал американский шпион RQ-4 Global Hawk
9
Специалисты нашли одну из причин падения fps в ряде современных игр на платформах Intel и AMD
2
Санкции США в сфере литографии вряд ли ограничатся предлагаемыми сейчас мерами
3
Известный оверклокер в прямом эфире сжёг самый быстрый игровой процессор Ryzen 9 7950X3D
6
Российские ученые создали протез левого желудочка сердца для детей
+
Медведев: большинство предприятий ОПК работают в три смены, запускаются новые производства
7
Инженеры Tesla долго сопротивлялись решению Илона Маска отказаться от радаров
1
Евгений Пригожин предложил США вложиться в ЧВК "Вагнер"
6
Замечен поезд с расконсервированными T-55 на открытых платформах
21
Как не попасть на уловки брендов и сэкономить на покупке GeForce RTX 4090 до 70 000 рублей
9
Почему Си Цзиньпин так и не позвонил Зеленскому
41
Майнинг Биткоина становится прибыльным, инвесторы ищут тихую гавань, а быки готовы к большому забегу
2
Изучена разница в производительности между Core i5-13400F с ядрами Raptor Cove и Golden Cove
6

Популярные статьи

Почему я больше не прикоснусь к продукции компании Logitech
83
Как сэкономить при сборке игрового компьютера в 2023 году — 5 полезных советов
9
Перед отправкой Киеву советские МиГ-29 вооружат современными ракетами и установят РЛС от ЗРК NASAMS
1
5 игр типа GTA, о которых вы могли не знать
6
Большая весенняя распродажа легального ПО – лицензионный Windows 11 Pro стоит всего $10.45
Видеокарта RTX2060 от Gigabyte в 2023 году - краткий обзор
16
В поисках бюджетного суперкулера для современного шестиядерного процессора
13
США взволнованы: Армия Китая активно перебрасывает свои истребители в Африку
7
Cyberpunk 2077 HD Reworked Project - обзор популярного мода с тестами производительности
6
Россия ответила США масштабными военными учениями в акватории Балтийского моря
9

Сейчас обсуждают

Сергей Румынский
04:48
Нет . Случилась жадность юзверей. Больше ФПС, надо больше ФПС
Графические процессоры RTX 3080 Ti загадочным образом выходят из строя в бета-версии Diablo IV
Илья Коваленко
04:46
Ему и не надо в город заходить. Он весь город разнесёт с расстояния 5км. Ни один ПТУР не берёт больше 4км.
Под Бахмутом заметили украинские Leopard 2 – ожидается наступление и попытка окружить ЧВК «Вагнер»
Васисуалий
04:46
Эка ты распизделся, пруфы то будут, клоун :)))
Почему я больше не прикоснусь к продукции компании Logitech
хахахер
04:40
только самой ВВС нет у Украины
Украина использует против России иранские ракеты
Олег Власов
04:35
Ну штаты и добиваются того,что-бы там нездравая кучка племён начала вырезать друг-друга,так было и в Афгане.Правда потом некоторым пришлось десантироваться с рюкзаками, с шасси отлетающих дружественны...
Financial Times: Казахстан ужесточит борьбу с параллельным импортом
Васисуалий
04:33
Шляпа
Под Бахмутом заметили украинские Leopard 2 – ожидается наступление и попытка окружить ЧВК «Вагнер»
Михаил Велигура
04:32
Зелот. Курва. Тебе надо в юмористы со своей бредятиной.
Компания ByteDance, владеющая TikTok, намерена добиться углеродной нейтральности к 2030 году
Шамиль Джанболатов
04:17
Да легко, Жириновский и не такое говорил, как и многие его аналоги. По телеку спокойно звучат призывы уничтожить Украину, Францию, Германию. Разбомбить ядерным оружием весь мир, чтобы везде была Росси...
Почему я больше не прикоснусь к продукции компании Logitech
Олег Власов
04:11
Думаю,что Наф-Наф не достоин того что-бы ему разбивали пятачок,достаточно будет множества увесистых подсрачников.
По сообщениям генерала ВВС США, русские Су-34 постоянно "кружат" над американской базой в Сирии
хахахер
03:34
нато если на 1997 вернут,а иначе никакого разговора с этими не будет
В Госдепе США заявили о готовности к «конструктивной дипломатии» с Россией
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем