Это должно вызвать панику среди российской армии.

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Украина получила от Тайваня близко тысячи беспилотных летательных аппаратов, которые могут действовать в формате «роя». Вполне вероятно, что их задействуют при контрнаступательных операциях Вооружённых сил Украины на крымский полуостров. Интересно, что Украина придерживается политики «одного Китая», тем самым не признавая Китайскую Республику Тайвань как независимое государство, но это не мешает им принимать помощь.

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Предполагается, что поставленные беспилотники могут быть запущены с целью навести панику на российскую армию, одновременно запустив с ними ударные дроны, чтобы обеспечить проход сухопутным войскам на западной технике.

В конце лета 2022 года Тайвань отправил Украине 860 дронов-миномётов Revolver 860, которые способны сбрасывать до восьми 61-мм мин на вражеские позиции. На текущий моментов нет информации применялись ли уже беспилотники в боевых действиях.

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Стоит отметить, что в составе Вооружённых сил Украины формируются подразделения, которые специализируются на управлении беспилотниками, в том числе ударными.