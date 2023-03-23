Вячеслав Володин, занимающий пост председателя Государственной думы, заявил о возможном применении Украиной «грязных бомб» и тактического ядерного оружия. По его мнению, это следующий шаг после поставок Великобританией снарядов на основе обеднённого урана, которые использовались в Ираке и Югославии.
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Есть предположения, что в ранее указанных регионах рост онкологических заболеваний и заражения местности вызван как раз таки применением снарядов с компонентом в виде обеднённого урана.
Депутат считает, что запад предпринимает все действия для того, чтобы конфликт вышел за пределы Украины и коснулся Европы. Правда, несмотря на «предупреждения» со стороны российских официальных лиц, пока Великобритания не торопиться отзывать поставки.
Стоит отметить, что Министерство иностранных дел Великобритании, также как и Соединённые Штаты Америки, называют боеприпасы такого рода стандартными и применимыми для большей бронепробиваемости. С этим можно согласиться, учитывая, что они действительно основные для западных танков вроде M1 Abrams и Challenger 2.