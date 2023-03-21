После встречи китайского лидера Си Цзиньпиня с российским президентом Владимиром Путиным должен был произойти телефонный разговор между Пекином и Киевом, как заявляло ряд авторитетных средств массовой информации.
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Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с Премьер-министром Японии сообщил, что телефонный разговор с Си Цзиньпинем китайские власти не подтвердили. Несмотря на это, украинская сторона уже успела передать Китаю свою «формулу мира», к которой ранее Белый дом советовал прислушаться, так как она базируется на принципах ООН.
Прошедшая встреча между китайским и российским лидером закончилась предложениями о сотрудничестве, а Путин получил от Си Цзиньпиня предложение посетить Китай в любое удобное для него время. При этом мирный план Китая не стал яснее, как ожидалось изначально, но российский президент сказал, что готов его взять за основу, когда к этому будет готов запад.
Си Цзиньпинь по-прежнему называет боевые действиями украинским кризисом и говорит, что Китай занимает беспристрастную позицию и выступает за мир и диалог.