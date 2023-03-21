Украинский министр считает, что нужно в 4 раза больше.

Буквально вчера была новость о том, что Европейский союз согласует со странами-участниками союза совместный план действий по приобретению для Украины артиллерийских снарядов калибра 155-мм, которых не хватает на фронте. На это планировалось выделить один миллиард евро.

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Как заявил Министр обороны Украины Алексей Резников после подписания 20 странами договора, выделенных денег недостаточно. Украинский министр видит необходимость в выделении суммы, которая в четыре раза больше обещанной - только тогда удастся компенсировать имеющийся дефицит.

Алексей Резников подчеркнул, что хоть и нужно соблюдать все правила поставок, имеются в виду юридические процедуры, европейские страны должны помнить о времени, которое является решающим фактором в боевых действиях.

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Несмотря на достаточно наглое заявление со стороны Резникова, на которое уже отреагировал европейский чиновник Жозеп Боррель: «Деньги с неба не приходят», его можно понять. Как упоминалось уже ранее, если Украине действительно поставят снарядов на эту сумму, то это не покроет даже дневного потребления украинской армии.