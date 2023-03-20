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Европейский союз хочет обеспечить Украину миллионом артиллерийских снарядов на протяжение 2023 года
Сегодня Министры иностранных дел Евросоюза подпишут соответствующий документ.
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Известно, что условия боевых действий в современных реалиях делают артиллерийских огонь востребованным как никогда. Украина неоднократно заявляла, что ей не хватает поставляемых боеприпасов, а страны североатлантического альянса попросту не производят столько, сколько необходимо украинской стороне.

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Европейский союз подготовил совместный план по закупке артиллерийских снарядов 155-мм, которые будут поставляться Украине. Планируется поставить один миллион боеприпасов на протяжение всего 2023 года. Интересно, что инициатором такого решения выступает Эстония, сама по себе небольшая страна в Прибалтике.

Журналист американского «Радио Свобода» сообщает, что уже сегодня Министры иностранных дел стран-участников Европейского союза должны подписать соответствующий документ. Страны будут закупать артиллерийские снаряды со всех возможных источников, так как европейский военно-промышленный комплекс самостоятельно просто не сможет удовлетворить украинские потребности.

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Нюанс заключается в том, что Украина использует в день порядка 3 - 6 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155-мм, когда у России это число достигает 20 тысяч в день. Если европейские страны действительно доставят один миллион снарядов за 2023 год, то это только 2 739 снарядов в день.

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#украина #евросоюз
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