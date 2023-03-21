Общая стоимость военной поставки достигает 350 миллионов долларов.

Не так давно была информация от представителя Белого дома о том, что вскоре будет объявлен новый пакет военной помощи от Соединённых Штатов Америки. Сейчас же Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен официально объявил его. Известно, что общая стоимость содержимого в «новой партии» американской поддержки достигает 350 миллионов долларов.

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Новый пакет военной помощи включает в себя боеприпасы для систем M142 HIMARS и боевых машин пехоты Bradley, артиллерийские снаряды калибра 155-мм, западное стрелковое оружие, оптические и тепловизионные прицелы к нему, патрульные катера, а также высокоскоростные ракеты AGM-88 HARM.

Примечательно, что ракеты AGM-88 HARM используются западной авиацией, конкретно американскими истребителями F-16, F/A-18 Hornet и F-111 Aardvark. Правда, вряд ли это говорит о подготовке штатов к поставке Украине западных истребителей, ведь в нынешних реалиях ракеты научились использовать и на советской авиации - МиГ-29 и Су-27. Учитывая, что Украина ожидает поставок МиГ-29 от Польши и Словакии, скорее всего, ракеты будут использоваться именно этими истребителями.

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Соединённые Штаты Америки отправили Украине уже 34 пакета военной помощи. Последний, не считая этого, был оглашён 3 марта 2022 года.