Не так давно стало известно, что Польша передаст 4 истребителя МиГ-29 Украине. Понятное дело, что украинское правительство, рассчитывающее на американские F-16, не так сильно обрадовалось помощи такого рода. Сейчас же идёт речь о поставке 33 единиц истребителей.
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Правительство Словакии утвердило поставку Украине 13 истребителей МиГ-29, за что их уже поблагодарил Президент Украины Владимир Зеленский. Авиацию хоть и отправят на бескорыстной основе, но Словакия получит 900 миллионов евро в качестве компенсации.
Польский президент Анджей Дуда ранее обещал, что отправит Украине все находящиеся на вооружении истребители МиГ-29 - 20 единиц техники. Поставка опять-таки на бескорыстной основе, но страна рассчитывает к концу года заменить их южнокорейскими истребителями FA-50, также они ожидают поставки эскадрильи американских F-35 от Соединённых Штатов Америки.
Несмотря на это, Военно-воздушные силы Украины так или иначе хотят получить именно американские истребители F-16. Объясняется это их многофункциональностью и способностью эффективно сбивать российские ракеты, иранские беспилотники.