Каждый, кто хотя бы раз прослушивал видеообращения или другие видеоролики с участием Рамзана Кадырова, могли услышать, как он мимолётно между словами говорит «дон». Объяснение этому явлению уже давали ранее различные издания, указывая на использование Кадыровым слов-паразитов, но сам глава Чеченской республики никаких комментарий не давал.
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В рамках программы «Москва. Кремль. Путин» ему был задан соответствующий вопрос журналистом, на что политик дал свой ответ. Как уже предполагали ранее, Кадыров использует слово-паразит, но объясняет его надобность «связкой слов»
Такую «связку» он использует в качестве словосочетания «короче говоря», правда, на чеченском звучит это далеко не «дон», а «дуй хьуна». Рамзан Кадыров подчеркнул, что своим акцентом он обозначает принадлежность к чеченскому народу.
В социальных сетях также были предположения, что «дон» на самом деле отсылка либо к одноимённой реке в России, либо к персонажу Дону Карлеоне из романа «Крёстный отец», но всё это несло ироничный подтекст.