Когда-то это уже объясняли эксперты, но сам политик не рассказывал.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Каждый, кто хотя бы раз прослушивал видеообращения или другие видеоролики с участием Рамзана Кадырова, могли услышать, как он мимолётно между словами говорит «дон». Объяснение этому явлению уже давали ранее различные издания, указывая на использование Кадыровым слов-паразитов, но сам глава Чеченской республики никаких комментарий не давал.

реклама

В рамках программы «Москва. Кремль. Путин» ему был задан соответствующий вопрос журналистом, на что политик дал свой ответ. Как уже предполагали ранее, Кадыров использует слово-паразит, но объясняет его надобность «связкой слов»

Такую «связку» он использует в качестве словосочетания «короче говоря», правда, на чеченском звучит это далеко не «дон», а «дуй хьуна». Рамзан Кадыров подчеркнул, что своим акцентом он обозначает принадлежность к чеченскому народу.

рекомендации Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс S23 Ultra - цены нехило пошли вниз <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы MSI 3060 за 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

В социальных сетях также были предположения, что «дон» на самом деле отсылка либо к одноимённой реке в России, либо к персонажу Дону Карлеоне из романа «Крёстный отец», но всё это несло ироничный подтекст.