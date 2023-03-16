Китайская сторона пообещала оказывать содействие в мирном урегулировании

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16 марта 2023 года состоялся разговор между Министром иностранных дел Китая и Украины - Цинь Ганом и Дмитрием Кулебой. Украинский министр написал об этом в своём Twitter, а китайская сторона опубликовала отчёт о проведённом разговоре.

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Если опустить все церемонности, включая поздравление с переизбранием Си Цзиньпиня на третий срок, то одной из главных тем стал украинский конфликт. Китай считает, что боевые действия затянулись и требуют урегулирования. Причём страна надеется, что обе стороны конфликта смогут решить его политическим(дипломатическим) путём.

Украинский министр обозначил важность сохранения территориальной целостности Украины, китайский же пообещал оказывать содействие в мирном урегулировании конфликта. Цинь Ган подчеркнул, что Китай всегда придерживался по отношению к Украине объективной и справедливой позиции.

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В конце китайского доклада на сайте МИД КНР говорится, что Китай продолжит играть конструктивную роль для завершения боевых действий и ликвидации их последствий с целью восстановления мира.