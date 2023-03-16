Планирование Вооружёнными силами Украины весеннего контрнаступления уже известно как факт. О нём говорят как украинские, так и российские чиновники. Даже Евгений Пригожин ранее подтверждал, что Украина готовится к контрнаступательным операциям. Ещё одно подтверждение тому - активная подготовка «Гвардии наступления» из восьми штурмовых бригад, задачей которых является как раз таки прорыв российских позиций.
реклама
Издание Politico утверждает, что самый вероятный срок начала контрнаступления - май. Учитывая, что вышеуказанная «Гвардии наступления» сформировала свои бригады только в начале марта, а их подготовка, по заявлению украинских военных командиров, займёт от 2 до 4 месяцев, то конец весны действительно самый оптимистичный прогноз.
Politico видит два сценария наступления, которые рассматривают в Украине. Первый - атака левого берега Херсонской области с дальнейшим прорывом к крымскому полуострову, что из-за проведённой работы над укреплением обороны Крыма и отсутствием большого количества людского ресурса украинских военнослужащих, практически невозможно. Второй - наступление на восточном направлении, которое переходит в операции на юге и может привести к образованию двух линий фронта, уничтожению сухопутного снабжения Крыма.
Украинские силы уже пытались провести разведку боем на Запорожском направлении, что указывает на планирование как раз таки второго сценария наступления.