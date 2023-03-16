Издание ТАСС сообщает, что Центр общественных связей ФСБ назвал официальную причину пожара в здании пограничного управления Ростовской области, располагаемого по адресу Сиверса 20/2. Общая площадь возгорания составляет 800 м². Над ликвидацией пожара работает 20 пожарных подразделений МЧС.
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Ведомство сообщает о возгорании горюче-смазочных материалов на территории мастерской погрануправления, что вызвало взрыв, который нанёс существенный ущерб зданию и стал очагом пожара. Подтверждены пострадавшие, но о каком количестве идёт речь - не уточняется.
Ранее издание РБК, ссылаясь на свой источник в Министерстве Чрезвычайных Ситуаций, назвали причиной пожара возгорание силового кабеля на складе топливных резервуаров. Василий Голубев, занимающий пост Губернатора Ростовской области, объяснил возникновение пожара замкнувшей проводкой.
Учитывая показания очевидицы, давшей комментарий изданию «Газета.Ru» о звуке взрыва, официальная версия ФСБ становится более убедительной.
На текущий момент ситуация стабильна: открытое горение нейтрализовано. Сотрудники начали заходить в помещение управления.