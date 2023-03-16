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В Молдавии официально утвердили румынский язык государственным

До этого во всех нормативно-правовых актах государственным языком был указан молдавский.
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Принятым решением на втором чтении парламента Молдовы государственный язык будет официально изменён с молдавского на румынский. Стоит отметить, что существенной разницы между румынским и молдавским языком нет: они идентичны, но румынский больше заимствует слов-американизмов, когда молдавский - русизмов.

Смена государственного языка поддержана большинством голосов, отданных депутатами правящей партии. Оппозиция в лице «Блока коммунистов и социалистов» желает оспорить решение в Конституционном суде, правда, вряд ли у них что-то получится, если вникнуть в аргументы инициаторов законопроекта.

Инициаторы законопроекта как раз таки опирались на решение Конституционного суда, который Декларацию о независимости Республики Молдова высшей по юридической силе нежели Конституцией Республики Молдова. В первом документе национальным языком Молдавии назван румынским, поэтому и в Конституции он должен оставаться таким же.

В течение месяца все чиновники, обладающие правом издавать нормативные акты, внесут соответствующие поправки. Государственный язык будет изменён во всех документах, включая Конституцию.

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