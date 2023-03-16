Текущий год для Соединённых Штатов Америки означает часть предвыборной гонки перед президентскими выборами 2024 года, где Дональд Трамп может вновь встретиться с оппонентом в лице Джо Байдена. Очевидно, что Трампу важно повышать свои рейтинги уже сейчас.
реклама
Бывший американский президент заявил, что он категорически против смены Владимира Путина другим президентом, хоть и сейчас этот вопрос скорее не больше, чем теоретический. Также он назвал украинский конфликт делом Европы, которое не является точкой стратегических интересов штатов.
Трамп подчеркнул, что Европа должна помогать Украине хотя бы наравне с Соединёнными Штатами Америки, а в идеале ещё больше. Тем более, как считает политик, Европа и так использует штаты в торговле, поэтому ей стоит в значительной степени платить по счетам за свою безопасность. Также Дональд Трамп отметил, что при президентском сроке Джо Байдена в мире существует риск ядерного конфликта, который отпадёт, если президентом станет он.
Стоит напомнить, что в планах Трампа закончить украинский конфликт ещё до того момента, как он войдёт в Овальный кабинет. Кандидат в американские президенты заявлял о своей способности завершить боевые действия всего за день, так как он знает, что нужно говорить при встрече с Путиным.