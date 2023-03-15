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В Белгороде отчитались о сбитии трёх украинских ракет
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Ночью 14 марта в Белгородской области прогремело три взрыва, о которых отчитались местные власти. По словам Губернатора области Вячеслава Гладкова, российская противовоздушная оборона сбила три ракеты. Несмотря на отсутствие пострадавших, всё-таки осколки нанесли небольшой ущерб.

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Мэр Белгорода сообщает, что в результате работы противовоздушной обороны и падения осколков, есть повреждения крыш, окон домов и автомобилей. В местных Telegram каналах публикуют фотографии осколков ракет 5В55, которые используются зенитно-ракетными комплексами С-300. Местные власти порекомендовали жителям переехать в гостиницы, пока развёрнутый оперативный штаб занимается подсчётом убытков для восстановления повреждённого имущества.

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Буквально два дня назад фиксировалось сбитие четырёх ракет над Белгородской областью. Ситуация с повреждениями аналогична, но вдобавок обнаружена одна пострадавшая. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков регулярно отчитывается о сбитии трёх-четырёх ракет в области, порой обстрелы бывают через день.

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#россия #белгород #белгородская область
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