США считают, что их летательный аппарат сбит российской авиацией. Россия это отрицает.

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Командование Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки на европейском континенте сообщает о факте сбития американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 российским истребителем Су-27. По их словам, беспилотник выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, но был перехвачен. Командование отчитывается о непрофессиональности российской авиации, в результате чего два российских истребителя чуть не столкнулись и не потерпели крушение вместе.

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Белый дом, в особенности американский президент Джо Байден, в курсе о произошедшем. Государственный департамент Соединённых Штатов Америки желает выйти на диалог с Россией касаемо ситуацией со сбитием беспилотника.

В свою очередь, Министерство обороны России отрицает боевое столкновение. Они указывают, что истребитель не применял бортовое вооружение и даже не вступал в контакт с MQ-9: беспилотник попросту перешёл в неуправляемый полёт и упал в воду. Сообщается, что ситуация произошла в Чёрном море недалеко от крымского полуострова.

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Представитель Белого дома Джон Кирби отметил, что несмотря на сбитие их беспилотного летательного аппарата, Соединённые Штаты Америки продолжат проводить операции над Чёрным морем. Он обозначил, что таким образом Россия хотела дать сигнал, что штатам не стоит летать около российских территорий, пусть даже на нейтральных территориях.