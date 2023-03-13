Издание Politico, ссылаясь свои источники в Администрации президента Соединённых Штатов Америки, сообщают о возникших между Украиной и американским президентом разногласий. Штаты недовольны решениями и поведением страны в ряде вопросов.
реклама
В первую очередь Администрация президента, как ранее сообщалось, выступала за сдачу Бахмута и отступление Вооружённых сил Украины на оборонительные позиции, чтобы они могли дождаться поставок западного вооружения и перейти в наступление. Сейчас же штаты видят, что перспектива весеннего контрнаступления стоит под угрозой. В Киеве же объясняют необходимость обороны Бахмута истощением российских ресурсов.
Отдельно Вашингтон недоволен неблагодарностью Украины. Украинская дипломатия с момента прихода Владимира Зеленского сменила свою дипломатическую позицию с мягкой на твёрдую, однако порой это им не идёт на пользу. Конечно, благодаря словесному давлению на союзников можно добиться положительных решений с их стороны, но такой трюк явно не пройдёт со штатами, поставляющими украинской стороне вооружения в пределах своих возможностей и желаний. Очевидно, что Администрация президента Соединённых Штатов Америки видит неблагодарность со стороны Украины, когда после очередного пакета военной помощи у них настойчиво требуют истребители.
После того как у американской разведки всплыла информация, что за подрывом «Северных потоков» стоит проукраинская группировка, штаты усомнились в правильности действий Украины, так как не одобряют несогласованные диверсии таких масштабов. Хотя стоит уточнить, что ответственные за подрыв газопроводов, как утверждалось, действовали не по указанию киевских властей.
Politico также ссылается и на Государственного секретаря Энтони Блинкена, который опасается возвращения Украиной крымского полуострова. Несмотря на чёткую позицию штатов касаемо Крыма - его считают украинским, Блинкен видит битву за полуостров «красной линией», за которой следует неизбежная эскалации конфликта.