Он подтверждает ранее сказанные слова советником Зеленского.

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Не так давно Михаил Подоляк, занимающий пост советника руководителя Офиса президента Украины, сообщил, что Украина не спешит с контрнаступлением, истощая российские силы на Бахмутском направлении.

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Сейчас же Командующий Сухопутными войсками Украины, принимавший участие в Харьковской операции, генерал-полковник Александр Сырский дал свой комментарий насчёт обороны Бахмута. По сути он подтверждает ранее озвученные Подоляком слова, говоря, что Бахмут удерживается для истощения российских сил.

В обороне Бахмута задействуют ровно столько сил, сколько нужно для его удержания и не более. Украинский генерал уточнил, что он лично контролирует ситуацию на Бахмутском направлении и предпринимает все меры для обороны города. Правда, ситуация в городе достаточно шаткая и вполне вероятно, что в какой-то момент его всё-таки придётся сдать.

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Украинское контрнаступление, по словам Михаила Подоляка, может начаться через 2 - 4 месяца, когда пройдут обучение военнослужащие «Гвардии наступления», состоящей из восьми штурмовых бригад, в том числе известных на фронте «азовцев»