Это произойдёт не на Бахмутском направлении.

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Михаил Подоляк, занимающий пост советника руководителя Офиса президента Украины, дал интервью итальянскому изданию La Stampa, где рассказал, что украинские военнослужащие перейдут в наступление через два месяца. Он отметил, что это произойдёт не на Бахмутском направлении.

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По словам украинского чиновника, они не торопятся и их цель - измотать российскую армию в Бахмуте, после чего сосредоточить наступление в другой точке фронта. Источники различных иностранных изданий предполагают, что Украина могла бы сосредоточить свои силы на Запорожском направлении, взяв Мелитополь и нарушив логистику российских военнослужащих.

Американские высокопоставленные военные чиновники уже советовали украинцам оставить Бахмут, уйдя в оборону и готовясь к контрнаступлению, чтобы не тратить свои силы зазря. Учитывая, что Подоляк назвал ситуацию на востоке «стратегическим успехом», вполне вероятно, что у них есть план и они его придерживаются.

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Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что украинское контрнаступление - известный факт, к которому нужно готовиться. Он также напомнил, что украинские силы продолжают отправлять подкрепление в Бахмут.