В начале февраля 2023 года стало известно, что российская армия уничтожила один из зенитно-ракетных комплексов NASAMS, поставленных Украине осенью 2022 года. Комплекс отлично справлялся с работой противовоздушной обороны, но, как объяснял отставкой российский офицер, для большей эффективности необходимо интегрировать его в полк или бригаду, где имеются все вспомогательные системы.
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После встречи Президента Украины Владимира Зеленского с Министром обороны Норвегии Бьорном Арилдом Грамом появилась информация, что Норвегия совместно с Соединёнными Штатами Америки предоставят Украине ещё две единицы ЗРК NASAMS. Прошлые две единицы норвежских зенитно-ракетных комплексов были поставлены Соединёнными Штатами Америки.
Пользуясь случаем, украинский президент обсудил с главой оборонного ведомства Норвегии вопрос учебной миссии по обучению украинских лётчиков. Украина уже отправила двух своих пилотов в Соединённые Штаты Америки, где проходит оценивание их боевых навыков, чтобы определиться с длительностью обучения украинских лётчиков по освоению управления западными истребителями.