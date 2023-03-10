Он уточнил, что во всём есть человеческий фактор, но глобально полуострову ничего не угрожает.

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После ряда ракетных ударов Вооружёнными силами Украины по Крымскому полуострову, включая диверсию со взрывом на Крымском мосту, российские государственные ведомства взялись за укрепление оборонных способностей региона.

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Сергев Аксёнов, занимающий пост Главы Республики Крым, в интервью изданию РИА сообщил, что полуостров имеет максимальную степень защиты, чтобы обеспечить безопасность жизнеобеспечения региона, а также логистических объектов. Он не может назвать конкретные предпринятые меры, но сказал, что всё происходило по поручению российского президента Владимира Путину, к которому обращался и лично Аксёнов.

Крымский градоначальник уточнил, что во всём есть человеческий фактор, но он не видит потенциальной глобальной угрозы для полуострова. Также известно о существовании в Херсонской области специального подразделения ПВО, занимающегося противодействию снарядам M142 HIMARS и других РСЗО.

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Впрочем, за последнее время со стороны Украины не было целевых выстрелов по Крыму, поэтому оценить воздушную обороноспособность в действии ещё предстоит в будущем.