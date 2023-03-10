После ряда ракетных ударов Вооружёнными силами Украины по Крымскому полуострову, включая диверсию со взрывом на Крымском мосту, российские государственные ведомства взялись за укрепление оборонных способностей региона.
реклама
Сергев Аксёнов, занимающий пост Главы Республики Крым, в интервью изданию РИА сообщил, что полуостров имеет максимальную степень защиты, чтобы обеспечить безопасность жизнеобеспечения региона, а также логистических объектов. Он не может назвать конкретные предпринятые меры, но сказал, что всё происходило по поручению российского президента Владимира Путину, к которому обращался и лично Аксёнов.
Крымский градоначальник уточнил, что во всём есть человеческий фактор, но он не видит потенциальной глобальной угрозы для полуострова. Также известно о существовании в Херсонской области специального подразделения ПВО, занимающегося противодействию снарядам M142 HIMARS и других РСЗО.
Впрочем, за последнее время со стороны Украины не было целевых выстрелов по Крыму, поэтому оценить воздушную обороноспособность в действии ещё предстоит в будущем.