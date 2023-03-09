Объявленный десятый пакет санкций против России со стороны Европейского союза стал причиной, по которой крупнейшая криптобиржа Binance ограничила россиян от возможности приобретать и продавать доллары, евро через P2P платежи(обмен с другими пользователями)
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Компания объясняет такое решение вступившим в силу санкционным пакетом. К тому же запрещено покупать и продавать рубли, но у пользователей криптобиржи всё ещё остаётся возможность взаимодействовать в формате P2P с другими фиатными валютами.
Binance стал как никогда актуален для российских граждан начиная с 2022 года, когда SWIFT-переводы были ограничены, а переводить валюту на иностранные счета всё-таки нужно было. Россияне могли купить за российские рубли криптовалюту USDT(стейблкоин, привязанный к курсу американского доллара), переведя её на иностранный криптокошелёк.
Ограничения для российских граждан начали появляться ещё ранее, но тогда они не затрагивали рядового пользователя с небольшим числом активов на кошельке. Начиная с апреля 2022 года, баланс российских криптокошельков не должен был превышать сумму 10 тысяч евро(Binance оценивал криптовалюту на кошельке по ориентировочной стоимости)
Причём даже если на российском кошельке была сумма свыше 10 тысяч евро, россиянин мог успеть избавиться от неё, тем самым избежав ограничений на свой криптокошелёк. По мнению экспертов Forbes, такие ограничения оказались слишком мягкие, хотя ещё начиная с восьмого пакета санкций жителей России хотели лишить права совершать операции на Binance.