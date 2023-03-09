Компания основывает свои действия на десятом пакете санкций Европейского союза.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Объявленный десятый пакет санкций против России со стороны Европейского союза стал причиной, по которой крупнейшая криптобиржа Binance ограничила россиян от возможности приобретать и продавать доллары, евро через P2P платежи(обмен с другими пользователями)

реклама

Компания объясняет такое решение вступившим в силу санкционным пакетом. К тому же запрещено покупать и продавать рубли, но у пользователей криптобиржи всё ещё остаётся возможность взаимодействовать в формате P2P с другими фиатными валютами.

Binance стал как никогда актуален для российских граждан начиная с 2022 года, когда SWIFT-переводы были ограничены, а переводить валюту на иностранные счета всё-таки нужно было. Россияне могли купить за российские рубли криптовалюту USDT(стейблкоин, привязанный к курсу американского доллара), переведя её на иностранный криптокошелёк.

Ограничения для российских граждан начали появляться ещё ранее, но тогда они не затрагивали рядового пользователя с небольшим числом активов на кошельке. Начиная с апреля 2022 года, баланс российских криптокошельков не должен был превышать сумму 10 тысяч евро(Binance оценивал криптовалюту на кошельке по ориентировочной стоимости)

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Причём даже если на российском кошельке была сумма свыше 10 тысяч евро, россиянин мог успеть избавиться от неё, тем самым избежав ограничений на свой криптокошелёк. По мнению экспертов Forbes, такие ограничения оказались слишком мягкие, хотя ещё начиная с восьмого пакета санкций жителей России хотели лишить права совершать операции на Binance.