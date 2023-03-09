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Binance ограничил для россиян покупку долларов и евро из-за санкций
Компания основывает свои действия на десятом пакете санкций Европейского союза.
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Объявленный десятый пакет санкций против России со стороны Европейского союза стал причиной, по которой крупнейшая криптобиржа Binance ограничила россиян от возможности приобретать и продавать доллары, евро через P2P платежи(обмен с другими пользователями)

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Компания объясняет такое решение вступившим в силу санкционным пакетом. К тому же запрещено покупать и продавать рубли, но у пользователей криптобиржи всё ещё остаётся возможность взаимодействовать в формате P2P с другими фиатными валютами.

Binance стал как никогда актуален для российских граждан начиная с 2022 года, когда SWIFT-переводы были ограничены, а переводить валюту на иностранные счета всё-таки нужно было. Россияне могли купить за российские рубли криптовалюту USDT(стейблкоин, привязанный к курсу американского доллара), переведя её на иностранный криптокошелёк.

Ограничения для российских граждан начали появляться ещё ранее, но тогда они не затрагивали рядового пользователя с небольшим числом активов на кошельке. Начиная с апреля 2022 года, баланс российских криптокошельков не должен был превышать сумму 10 тысяч евро(Binance оценивал криптовалюту на кошельке по ориентировочной стоимости)

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Причём даже если на российском кошельке была сумма свыше 10 тысяч евро, россиянин мог успеть избавиться от неё, тем самым избежав ограничений на свой криптокошелёк. По мнению экспертов Forbes, такие ограничения оказались слишком мягкие, хотя ещё начиная с восьмого пакета санкций жителей России хотели лишить права совершать операции на Binance.

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#россия #санкции #евросоюз #binance
6
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хахахер
17:44
цели СВО какие ты в курсе?
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Almeka82
17:43
Что вообще эта новость делает на сайте про разгон железа? Поменяйте главного редактора.
Пригожин опять заявил, что проблемы с обеспечением ЧВК «Вагнер» снарядами не решены
хахахер
17:42
а ещё Путин сказал,что мы ещё воевать не начинали
В Минобороны подтвердили применение «Кинжалов» в ходе сегодняшнего «удара возмездия» в ответ на теракты в Брянской области
Игнат Тверской
17:41
Хотя и в МО не лучше, в этом ролике одного либераста собраны десятки обращений мобилизированных, которых по их словам "отправляют как скот на убой" https://www.youtube.com/watch?v=pvyia73J1Yk
Пригожин опять заявил, что проблемы с обеспечением ЧВК «Вагнер» снарядами не решены
хахахер
17:39
в России не было никакой мобилизации,если ты не вкурсе
В Минобороны подтвердили применение «Кинжалов» в ходе сегодняшнего «удара возмездия» в ответ на теракты в Брянской области
ccmm
17:38
А как их решить то когда все разворовали, тут дела не в том что кому дать а кому нет, их просто нет, так же все разворовали как и бронежилеты и все остальное, они есть только на бумаге
Пригожин опять заявил, что проблемы с обеспечением ЧВК «Вагнер» снарядами не решены
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