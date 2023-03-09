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С начала военного конфликта на территории Украины некоторые россияне из-за несогласия с политикой в своей стране решили временно переехать в соседнюю Грузию, а с момента объявления мобилизации число таких «релокантов» выросло в разы.

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Однако сейчас ситуация абсолютно обратная: некогда бежавшие в Грузию через Верхний Ларс, пытаются обратно вернуться в Россию. Причина этому - протестное движение в Грузии, которое продолжает нарастать несмотря на попытки урегулировать его причины со стороны Президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Грузинские протесты начались после того, как парламент Грузии поддержал законопроект об иностранных агентах, что насторожило сторонников демократических ценностей. Европейские и американские политики выступили в поддержку протестов, так как законопроект нарушает европейские ценности, что препятствует потенциальной евроатлантической интеграции страны.

Несмотря на то, что грузинский президент Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на законопроект, заочно присоединившись к протестному движению, протесты не утихают. Понять протестантов можно, ведь сама Саломе Зурабишвили не спешит возвращаться в Грузию, продлив рабочий визит в Соединённые Штаты Америки.

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Очевидно, что россияне, бежавшие от возможных проблем из России, почувствовали запах «жареного» и не хотят больше находиться в Грузии.

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#россия #протесты #грузия
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